Ev sahiplerinden yeni zam hamlesi! O tarihte kiralar uçuşa geçecek
Ev kiralarındaki yüzde 25 tavan uygulaması sınır kaldırıldı. Kiracılar ile ev sahipleri arasındaki anlaşmazlıklar artık mahkemelik oldu. Şimdi ise uzmanlar, kiralarla ilgili yaşanabilecek gelişmelere dikkat çekiyor.
Ekonomik kriz, Türkiye'de kiralar ve konut fiyatlarında büyük artışlara yol açtı. Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından ağustos ayı kira artış oranı da netlik kazandı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda %61,78 olarak açıklanırken, aylık bazda ise %3,23 olarak belirlendi. Enflasyon verilerinin etkisiyle kira artış oranı %65,93 olarak güncellendi.
Kiralardaki artışlar, en çok asgari ücretle geçinenleri zorladı. Uzmanlar, ekim ayına ilişkin dikkat çekici detayları paylaştı.
KİRALAR ARTACAK
Kiralardaki artış ekim ayında yükselişe geçecek. Kira artış fiyatları için sektör yetkilileri kritik açıklamalarda bulundu.
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, kira enflasyonunda yavaşlama görüldüğünü belirtmişti. Fiyat artışlarının eskisi kadar yüksek olmadığı mesajını vermişti. Peki, uzmanlar konuyla ilgili ne dedi?
EKİM AYINDA YÜKSELECEK
İstanbul’a göçün artması kira fiyatlarını da artırdı. Sektör yetkililerine göre, kira fiyatları özellikle ekim ayında yükselecek.