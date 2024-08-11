Ev sahiplerinden yeni zam hamlesi! O tarihte kiralar uçuşa geçecek

Ekonomik kriz, Türkiye'de kiralar ve konut fiyatlarında büyük artışlara yol açtı. Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından ağustos ayı kira artış oranı da netlik kazandı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda %61,78 olarak açıklanırken, aylık bazda ise %3,23 olarak belirlendi. Enflasyon verilerinin etkisiyle kira artış oranı %65,93 olarak güncellendi.

Kiralardaki artışlar, en çok asgari ücretle geçinenleri zorladı. Uzmanlar, ekim ayına ilişkin dikkat çekici detayları paylaştı.