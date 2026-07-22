Evde silah bulunduranlara kötü haber: 3 yıla kadar hapis cezası kapıda!
TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen yeni kanun teklifiyle, ateşli silahını ihmalkâr şekilde muhafaza edip çocuğun eline geçmesine neden olanlara hapis cezası verecek. Detaylar belli oldu.
Ateşli silahların muhafazası, sadece bireysel güvenlik değil, toplumsal huzur için de hayati önem taşıyor.
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Özellikle ev ortamında, çocukların bu silahlara erişimi, telafisi mümkün olmayan trajedilere yol açabiliyor.
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TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen yeni kanun teklifi, bu konuda ciddi bir yaptırım getirerek silah sahiplerini daha dikkatli olmaya zorluyor.
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