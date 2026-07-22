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Evde silah bulunduranlara kötü haber: 3 yıla kadar hapis cezası kapıda!

TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen yeni kanun teklifiyle, ateşli silahını ihmalkâr şekilde muhafaza edip çocuğun eline geçmesine neden olanlara hapis cezası verecek. Detaylar belli oldu.

Evde silah bulunduranlara kötü haber: 3 yıla kadar hapis cezası kapıda! - Sayfa 1

Ateşli silahların muhafazası, sadece bireysel güvenlik değil, toplumsal huzur için de hayati önem taşıyor. 

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Evde silah bulunduranlara kötü haber: 3 yıla kadar hapis cezası kapıda! - Sayfa 2

Özellikle ev ortamında, çocukların bu silahlara erişimi, telafisi mümkün olmayan trajedilere yol açabiliyor. 

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Evde silah bulunduranlara kötü haber: 3 yıla kadar hapis cezası kapıda! - Sayfa 3

TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen yeni kanun teklifi, bu konuda ciddi bir yaptırım getirerek silah sahiplerini daha dikkatli olmaya zorluyor.

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Evde silah bulunduranlara kötü haber: 3 yıla kadar hapis cezası kapıda! - Sayfa 4

Kabul edilen teklife göre, ateşli silahını gerekli dikkat ve özeni göstermeden muhafaza eden ve bu nedenle silahın bir çocuğun eline geçmesine neden olan kişiler, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. 

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