Evdeyseniz dikkat! 2 Mayıs için uyarı geldi: Bakırköy, Avcılar, Esenler, Kadıköy, Pendik, Esenyurt..

İstanbul’un her iki yakasında 2 Mayıs Cuma günü için planlı elektrik kesintileri duyuruldu. Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) 23 ilçeyi, Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ) ise 10 ilçeyi kapsayan çalışmalar nedeniyle kesinti uygulanacağını açıkladı.

Bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek kesintiler, bazı bölgelerde uzun saatler boyunca sürebilir. Yetkililer, vatandaşların günlük planlarını kesinti saatlerine göre yapmaları ve gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıyor.

İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İşte 2 Mayıs AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi programı...