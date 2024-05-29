Evi, arsası olanlar dikkat! Emlak vergisinde yüksek faiz ödememek için son 3 gün!

Emlak vergisi 1. taksit ödeme dönemi 31 Mayıs itibarıyla bitiyor. Milyonlarca konut sahibi, 2024 emlak vergisi ne kadar? Kimler emlak vergisinden muaf? diye merak ederken tüm detaylar belli oldu. Emlak vergisi ikinci taksiti Kasım ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenebiliyor.