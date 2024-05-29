Evi, arsası olanlar dikkat! Emlak vergisinde yüksek faiz ödememek için son 3 gün!
Evi, arsası, gayrimenkulü olanların yüksek faiz ödememeleri için son günler. Emlak vergisi ödemelerinde son taksit ödeme süresi için geri sayım başladı. Vergiden muaf olmayanlar 31 Mayıs’ı kaçırırsa her ay için yüzde 4,5 gecikme faizi ödemek zorunda kalacak.
Emlak vergisi 1. taksit ödeme dönemi 31 Mayıs itibarıyla bitiyor. Milyonlarca konut sahibi, 2024 emlak vergisi ne kadar? Kimler emlak vergisinden muaf? diye merak ederken tüm detaylar belli oldu. Emlak vergisi ikinci taksiti Kasım ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenebiliyor.
Emlak Vergisi borcunu ödemek isteyenler bu işlemleri bulundukları belediyelerden, e-Devlet üzerinden belediyenin sayfasından veya e-Devlet aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti üzerinden yapabilir. Ayrıca belediyelerin hesabının bulunduğu banka şubelerine de ödeme yapılabilir.
Emlak vergisinin zamanında ödenmemesi durumunda, geciken taksit tutarı için ödemenin geciktiği her ay için yüzde 3,5’ten geçtiğimiz günlerde yüzde 4,5’e yükseltildi. Emlak vergisi mükelleflerinin 2024 yılı vergi değerleri, 2023 yılı vergi değerlerinin yüzde 29,21 oranında artırılmasıyla belirlenecek.
Hangi gayrimenkulda artış oranı ne kadar?
Mesken: Büyük şehirde binde 2, diğer iller binde 1
İşyeri: Büyük şehirde binde 4, diğer iller binde 2
Arsa: Büyük şehirde binde 6, diğer iller binde 3
Arazi: Büyük şehirde binde 2, diğer iller binde 1.