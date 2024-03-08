Evini dönüştürene büyük destek: İşte yeni projenin başlayacağı şehir ve ödeme şartları... Hükümetin başlattığı kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında verilen desteklere bir yenisi daha eklendi. Dünya Bankası ile imzalanan anlaşma ile 'İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi' kapsamında 2.5 milyon lira kredi sağlanacak. İşte ayrıntılar...

Yeni projenin detaylarını açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki "Dünya Bankası ile imzaladığımız ilk etapta 330 milyon Euro'luk bir anlaşmayı hayata geçiriyor; İstanbul, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'ın kentsel dönüşümüne büyük bir katkı sunacak olan projeyi başlatıyoruz. 5 ilimizi kapsayan projede pilot ilimiz ise İzmir" dedi. 1 | 13

İzmir'de 6 ve 7 üzerinde şiddette deprem üretebilecek 20'den fazla fay hattı bulunduğunu vurgulayan Özhaseki, kentteki 36 bin binanın acilen dönüştürülmesi gerektiğini dile getirdi. 2 | 13

Bu 5 şehirde riskli yapıların dönüştürülmesinde enerji verimliliğinin esas olacağını ifade eden Özhaseki, "Proje kapsamında iklim dostu ve afetlere dayanıklı konut ve işyeri yapımı için hak sahiplerine uygun maliyetli finansman imkanı sunacağız. 3 | 13