Eylül sağanakla başladı! Meteoroloji tek tek uyardı: Bu bölgelerde yağış bekleniyor

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.