Eylül sağanakla başladı! Meteoroloji tek tek uyardı: Bu bölgelerde yağış bekleniyor
Meteoroloji, 1 Eylül 2026 Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun doğusunda ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 1 Eylül Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.
Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.