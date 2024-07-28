Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor! Türkiye, bu tarihlerde yanacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Türkiye'de son 13 aydır Ege Bölgesi başta olmak üzere birçok bölgede sıcaklık rekorları kırıldığını hatırlatan Tağıl, özellikle geçen yılın haziran ayından itibaren dikkati çeken sıcaklık artışlarının son dönemde bazı bölgelerde mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıktığını aktardı.