Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor! Türkiye, bu tarihlerde yanacak
Son günlerdeki sağanak yağışlar, bunaltıcı sıcak havanın etkisini hafifletse de uzmanlardan kritik sıcaklık uyarısı geldi. Ağustos ayında eyyam-ı bahur sıcaklıklarının etkili olacağı açıklandı. Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade eden eyyam-ı bahurun, Türkiye'yi kavuracağı ifade edildi.
İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, ağustos ayının başında eyyam-ı bahur sıcaklarının etkili olacağını belirterek, "Bu yıl, bu dönemin sıcak fakat Doğu Akdeniz'de yaşanacak bir alçak basıncın etkisiyle kısmen yağışlı geçme olasılığı yüksek." dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Türkiye'de son 13 aydır Ege Bölgesi başta olmak üzere birçok bölgede sıcaklık rekorları kırıldığını hatırlatan Tağıl, özellikle geçen yılın haziran ayından itibaren dikkati çeken sıcaklık artışlarının son dönemde bazı bölgelerde mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıktığını aktardı.
ÜLKE GENELİNDE KURAKLIK EN ŞİDDETLİ SEVİYEYE ULAŞMIŞ DURUMDA
Copernicus İklim Değişikliği Servisi verilerine göre, 22 Temmuz'da küresel ortalama yüzey sıcaklığının 17,15 dereceyle rekor kırdığını anımsatan Tağıl, "Daha önceki rekor, 16,8 dereceyle ile 12 Ağustos 2016'da kaydedilmişti. Türkiye'de yeterli yağış alamayan bölgeler, yüksek sıcaklıklarla kuraklık alarmı veriyor. Ülke genelinde kuraklık en şiddetli seviyeye ulaşmış durumda." dedi.
Şermin Tağıl, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini tanımlayan eyyam-ı bahurun 31 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında yaşanacağını ifade ederek şunları kaydetti: