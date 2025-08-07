"Eyyam-ı Bahur" sıcaklıklarının ikinci dalgası yolda! Meteoroloji uzmanları uyardı: Yanacağız
Türkiye, hafta sonundan itibaren Afrika kökenli sıcak hava dalgası 'Eyyam-ı Bahur'un etkisine girecek.
Temmuz ortasında Basra ve Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgalarının etkisiyle bunaltıcı günler geçiren Türkiye, hafta sonu itibarıyla yeniden Afrika kökenli bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek.
Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre, "Eyyam-ı Bahur" olarak bilinen bu sıcak hava dalgası yurdu etkisi altına alacak. Türkiye’nin en sıcak şehirlerinden biri olan Adana’da ise şu an 34 derece olan hava sıcaklığının cumartesi günü 43 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
SICAKLIK 50-55 DERECE HİSSEDİLECEK
Sıcaklıkla birlikte nemin de yükselmesiyle hissedilen sıcaklığın ise 50-55 derece olacağı değerlendiriliyor.