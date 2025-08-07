"Eyyam-ı Bahur" sıcaklıklarının ikinci dalgası yolda! Meteoroloji uzmanları uyardı: Yanacağız

Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre, "Eyyam-ı Bahur" olarak bilinen bu sıcak hava dalgası yurdu etkisi altına alacak. Türkiye’nin en sıcak şehirlerinden biri olan Adana’da ise şu an 34 derece olan hava sıcaklığının cumartesi günü 43 dereceye kadar çıkması bekleniyor.