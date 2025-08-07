  1. Ekonomim
  4. "Eyyam-ı Bahur" sıcaklıklarının ikinci dalgası yolda! Meteoroloji uzmanları uyardı: Yanacağız

Türkiye, hafta sonundan itibaren Afrika kökenli sıcak hava dalgası 'Eyyam-ı Bahur'un etkisine girecek.

Türkiye, hafta sonundan itibaren Afrika kökenli sıcak hava dalgası 'Eyyam-ı Bahur'un etkisine girecek.

Temmuz ortasında Basra ve Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgalarının etkisiyle bunaltıcı günler geçiren Türkiye, hafta sonu itibarıyla yeniden Afrika kökenli bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek.

"Eyyam-ı Bahur" sıcaklıklarının ikinci dalgası yolda! Meteoroloji uzmanları uyardı: Yanacağız - Sayfa 2

Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre, "Eyyam-ı Bahur" olarak bilinen bu sıcak hava dalgası yurdu etkisi altına alacak. Türkiye’nin en sıcak şehirlerinden biri olan Adana’da ise şu an 34 derece olan hava sıcaklığının cumartesi günü 43 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

SICAKLIK 50-55 DERECE HİSSEDİLECEK

Sıcaklıkla birlikte nemin de yükselmesiyle hissedilen sıcaklığın ise 50-55 derece olacağı değerlendiriliyor.

SICAKLIK 50-55 DERECE HİSSEDİLECEK

Sıcaklıkla birlikte nemin de yükselmesiyle hissedilen sıcaklığın ise 50-55 derece olacağı değerlendiriliyor. 

Sıcaklığın pazar günü 43 derece olacağı, hafta içi ise 39-38 derece civarında seyredeceği belirtildi.

 Sıcaklığın pazar günü 43 derece olacağı, hafta içi ise 39-38 derece civarında seyredeceği belirtildi.

