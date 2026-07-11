Ezber bozan tespit: Balıkesir depremleri "ikiz ve hibrit" çıktı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremlerle ilgili hazırlanan çok disiplinli sismik kaynak analizi, uluslararası saygın bilimsel yayınlardan Seismological Research Letters dergisinde yayımlandı. Araştırmada, sarsıntıların Emendere Fay Zonu üzerinde meydana geldiği belirlenirken, depremlerin hem “ikiz deprem” hem de “hibrit deprem” özellikleri taşıdığına işaret eden dikkat çekici bulgulara ulaşıldı. Bu sonuçların, bölgedeki deprem dinamiklerinin daha iyi anlaşılması açısından önemli bir bilimsel veri sunduğu değerlendiriliyor.
Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025 tarihlerinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremlerin sismik kaynak analizine ilişkin bilimsel çalışma, yer bilimleri alanının uluslararası Q1 dergileri arasında yer alan Seismological Research Letters'ta yayımlandı.
Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi, Mühendislik Fakültesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ile İzmir Meslek Yüksekokulu öncülüğünde yürütülen araştırmaya; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü'nden Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Dr. Can Eytemiz, Doç. Dr. Çağlar Bayık, Doç. Dr. Deniz Arca, Doç. Dr. Mehmet Utku, Dr. Sevinç Özel Füzün, Dr. Özde Bakak, Dr. Öğr. Üyesi Özkan Cevdet Özdağ, Dr. Metin Aksaz, Prof. Dr. Orhan Tatar, Meltem Türkoğlu, Ömer Kılınçarslan ve Mehmet Kaplan katkı sundu.
YENİDEN AKTİF HALE GELDİ
Araştırmada, ana şokların hemen ardından gerçekleştirilen arazi çalışmalarıyla birlikte geomatik mühendisliği yöntemleri, uydu görüntüleme ve uzaktan algılama teknikleri, sismolojik analizler ile Coulomb gerilme analizi birlikte kullanıldı.