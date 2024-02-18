İliç'teki facia öncesi çekilen çatlak fotoğrafları bilirkişi raporunda

Fotoğraflarda, yığın liç alanında biriktirilen topraklarda derin yarıkların oluştuğu görülüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, maden sahasının bulunduğu bölgede basın açıklaması sırasında bir gazetecinin, olay günü işçilerin çatlağı tespit ettiği ve yetkilileri uyardığı, ardından tahliyenin yapıldığı bilgisinin doğru olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine, "Bu yönde bize de burada iletilen bilgi var. Bu bölgedeki işçilerin tahliye edildiği doğru ve sonra bu bölgedeki 9 arkadaşımızın tekrar kontrol amaçlı olay yerine döndükleri ve o esnada bu hadiseye yakalandıkları maalesef doğru." ifadelerini kullanmıştı.