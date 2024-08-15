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'Fahiş fiyatlara' 3 farklı şikayet hattı

Fahiş fiyat artışları 3 farklı iletişim kanalından yetkililere bildirilebiliyor. Şikayetler, e-Devlet üzerinden formu doldurarak, Alo 175 ve CİMER üzerinden şikayetlerini iletebiliyor.

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Fahiş fiyatla mücadelede vatandaşlar şikayet için 3 farklı iletişim kanalını kullanabiliyor.

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'Fahiş fiyatlara' 3 farklı şikayet hattı - Sayfa 2

Fahiş fiyatı fark eden vatandaşlar Ticaret Bakanlığı'nın E-devlet üzerinden uygulamaya aldığı "Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi" formunu doldurarak şikayetlerini bakanlığa iletebiliyor.

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'Fahiş fiyatlara' 3 farklı şikayet hattı - Sayfa 3

Ticaret Bakanlığı'na ait Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'nı arayarak da şikayet oluşturabilirken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden de şikayet başvuruları alınabiliyor. 

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'Fahiş fiyatlara' 3 farklı şikayet hattı - Sayfa 4

Şikayetler, işletmenin denetlenmesini ve fahiş fiyat tespit edilmesi halinde cezai yaptırım uygulanmasını sağlayabiliyor.

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