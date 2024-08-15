'Fahiş fiyatlara' 3 farklı şikayet hattı
Fahiş fiyat artışları 3 farklı iletişim kanalından yetkililere bildirilebiliyor. Şikayetler, e-Devlet üzerinden formu doldurarak, Alo 175 ve CİMER üzerinden şikayetlerini iletebiliyor.
Fahiş fiyatla mücadelede vatandaşlar şikayet için 3 farklı iletişim kanalını kullanabiliyor.
Fahiş fiyatı fark eden vatandaşlar Ticaret Bakanlığı'nın E-devlet üzerinden uygulamaya aldığı "Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi" formunu doldurarak şikayetlerini bakanlığa iletebiliyor.
Ticaret Bakanlığı'na ait Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'nı arayarak da şikayet oluşturabilirken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden de şikayet başvuruları alınabiliyor.
Şikayetler, işletmenin denetlenmesini ve fahiş fiyat tespit edilmesi halinde cezai yaptırım uygulanmasını sağlayabiliyor.