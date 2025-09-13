Fas ve Yemen’de binlerce kişi, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı

Gazze'ye destek gösterileri 93'üncü haftasında da sürdü

Fas Ümmetin Davalarını Destekleme Komitesinin çağrısıyla Gazze'ye destek gösterileri 93'üncü haftasında da sürdü. Ülkenin dört bir yanında çok sayıda şehirde "Dua ve Allah'ın vaadine güven. Zafer ve yardım" sloganıyla yoğun katılımlı gösteriler yapıldı.