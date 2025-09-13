  1. Ekonomim
  Fas ve Yemen'de binlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı

Fas ve Yemen’de binlerce kişi, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı

Yemen ve Fas’ta binlerce kişi, İsrail’in Gazze Şeridi’nde Filistinlilere yönelik soykırım ve aç bırakma politikalarını protesto etti.

Gazze'ye destek gösterileri 93'üncü haftasında da sürdü

Fas Ümmetin Davalarını Destekleme Komitesinin çağrısıyla Gazze'ye destek gösterileri 93'üncü haftasında da sürdü. Ülkenin dört bir yanında çok sayıda şehirde "Dua ve Allah'ın vaadine güven. Zafer ve yardım" sloganıyla yoğun katılımlı gösteriler yapıldı.

"Soykırıma hayır"

Göstericiler, ellerinde "Ey dünyanın özgür insanları, Siyonizme de ABD'ye de hayır", "Filistin emanettir, (İsrail ile) normalleşme ihanettir" ve "Soykırıma hayır" yazılı dövizler taşıdı, Filistin direnişine destek sloganları attı.

"Gazze'ye destek olmaktan vazgeçmeyeceğiz"

Yemen'de Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin çağrısıyla "Şehitlere vefa, fedakarlıklar ne olursa olsun Gazze'ye destek olmaktan vazgeçmeyeceğiz" şiarıyla düzenlenen gösterilere yüz binlerce kişi katıldı.

İsrail'e kınama

İsrail'in Gazze'deki soykırımını, aç bırakma politikasını ve işlediği suçları protesto eden göstericiler, Yemen'i hedef alan saldırıları da kınadı ve Filistin direnişine desteklerini yineledi. Gösteride okunan bildiride, Filistin halkına seslenildi ve onlara destek mesajı verildi.

