Fatih Altaylı’dan 500 TL’lik banknot iddiası: Basılmama nedeni... Kamuoyunun uzun süredir gündeminde bulunan 500 TL'lik banknota bir yorum da Gazeteci Fatih Altaylı'dan geldi. Altaylı, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede 500 TL'lik banknotun neden "basılmadığına" dair açıklamalarda bulundu.

Psikolojik olarak enflasyonun çok yüksek olduğunu düşündürdüğü için moral etkisinden dolayı 500 TL banknot paranın basılmadığını söyleyen Altaylı, ‘Bugün ekip arkadaşlarımızla İstanbul’un ortalama bir lokantasına yemeğe gitsek ortalama en aşağı 5-6 bin TL para veririz. Napıcaz, böyle para mı vereceğiz. O yüzden kredi kartını kullanırım. Belki kredi kartını kullanmayı teşvik etmek ve ekonomiyi kayıt altında tutmak için yapıyorlar, bilemiyorum” dedi. 1 | 5

200 liranın alım gücüne dair de simit hesabı yapan Altaylı, “Birisi sosyal medyada yazmış. ‘200 lira çıktığında bugün 20 simit, o zaman 200 simit alınıyordu.’ Yanılıyor. O zaman 50 kuruştu. 400 simit alıyorduk. Bugün 200 simit alıyor ki seçime kadar ertelenen simit zammı ile! Seçimden sonra 20 simit de alamayacak. 12-13 simit alacak” diye yorumda bulundu. 2 | 5

"5000 BİN TL’LİK BANKNOT BASMAK GEREKİR” Neden 500 liralık banknot basılmadığına dair düşüncesini açıklayan Altaylı “Bunu biz görüyoruz, o bu görüyor, iktidarın görmemesi mümkün mü? Yapmıyorlar, yapmak işlerine gelmiyor. Çünkü o günkü 200 lira seviyesinde bir para basmak istesen bugün 5000 liralık banknot yapmak lazım... 3 | 5