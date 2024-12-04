Faydaki gerilim alarm verdi! Uzmanlardan peş peşe uyarı geldi: 7 büyüklüğünde deprem olabilir
Aydın’ın Germencik ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen sarsıntı sonrası uzmanlardan çok önemli açıklamalar geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın'ın Germencik ilçesinde saat 19.51'de 4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, depremin hemen ardından sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.
"6-7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR"
Aydın bölgesindeki fay hatlarının 6-7 büyüklüğünde depremler üretebileceğini vurgulayan Bektaş, 2020 yılında gerçekleşen 6.9 büyüklüğündeki Sisam depreminin ardından bölgedeki gerilimin arttığını belirtti.