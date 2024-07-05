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  4. Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan En-Nesyri kimdir?

Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan En-Nesyri kimdir?

Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan En-Nesyri, futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. En-Nesyri kimdir, hangi takımlarda oynadı soruları merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan En-Nesyri kimdir? En-Nesyri hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar…

Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan En-Nesyri kimdir? - Sayfa 1

En-Nesyri kimdir?

1 Haziran 1997 doğumlu Yusuf en-Nusayri, Sevilla takımında forvet pozisyonunda görev yapan Faslı millî futbolcudur.

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Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan En-Nesyri kimdir? - Sayfa 2

Profesyonel kariyerine 2016 yılında Málaga B kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Málaga, Leganés ve Sevilla kulüplerinde oynadı.

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Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan En-Nesyri kimdir? - Sayfa 3

Kariyeri boyunca oynadığı takımlar

Altyapı kariyeri

2010-2011           Maghreb de Fès

2011-2015           Mohammed VI Football Academy

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Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan En-Nesyri kimdir? - Sayfa 4

Profesyonel kariyeri

               2016-2017           Málaga B            

2016-2018           Málaga

                2018-2020           Leganés              

2020-     Sevilla

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