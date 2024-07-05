Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan En-Nesyri kimdir?
Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan En-Nesyri, futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. En-Nesyri kimdir, hangi takımlarda oynadı soruları merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan En-Nesyri kimdir? En-Nesyri hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar…
En-Nesyri kimdir?
1 Haziran 1997 doğumlu Yusuf en-Nusayri, Sevilla takımında forvet pozisyonunda görev yapan Faslı millî futbolcudur.
Profesyonel kariyerine 2016 yılında Málaga B kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Málaga, Leganés ve Sevilla kulüplerinde oynadı.
Kariyeri boyunca oynadığı takımlar
Altyapı kariyeri
2010-2011 Maghreb de Fès
2011-2015 Mohammed VI Football Academy
Profesyonel kariyeri
2016-2017 Málaga B
2016-2018 Málaga
2018-2020 Leganés
2020- Sevilla