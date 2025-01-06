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  4. Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölmeden önce son günlerini geçirdiği denize sıfır evi görüntülendi

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölmeden önce son günlerini geçirdiği denize sıfır evi görüntülendi

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025’te hayatını kaybetti. Marmaris Adaköy'deki deniz kenarındaki evinde son günlerini geçiren Tayfur’un evi, ölümünün ardından sessizliğe büründü.

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölmeden önce son günlerini geçirdiği denize sıfır evi görüntülendi - Sayfa 1

Marmaris Adaköy’de deniz kenarındaki evinde yeğenleri ve ablası ile birlikte son günlerini geçiren Ferdi Tayfur, 15 Aralık 2024 tarihinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. 

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Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölmeden önce son günlerini geçirdiği denize sıfır evi görüntülendi - Sayfa 2

Muğla’da tedavisine devam edilen Tayfur sonrasında ambulans uçakla Medical Park Antalya Hastanesi'ne sevk edilmişti. 

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Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölmeden önce son günlerini geçirdiği denize sıfır evi görüntülendi - Sayfa 3

Burada tedavisine devam edilen Tayfur, tüm müdahalelere rağmen 2 Ocak 2025 tarihinde hayatını kaybetmişti.

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Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölmeden önce son günlerini geçirdiği denize sıfır evi görüntülendi - Sayfa 4

SON GÜNLERİNİ GEÇİRDİĞİ EV GÖRÜNTÜLENDİ

Şarkıları, oynadığı filmler ile milyonların gönlünde taht kuran usta sanatçının son günlerini geçirdiği Marmaris Adaköy’de denize sıfır evi ise görüntülendi. 

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