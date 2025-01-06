Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölmeden önce son günlerini geçirdiği denize sıfır evi görüntülendi
Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025’te hayatını kaybetti. Marmaris Adaköy'deki deniz kenarındaki evinde son günlerini geçiren Tayfur’un evi, ölümünün ardından sessizliğe büründü.
Marmaris Adaköy’de deniz kenarındaki evinde yeğenleri ve ablası ile birlikte son günlerini geçiren Ferdi Tayfur, 15 Aralık 2024 tarihinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Muğla’da tedavisine devam edilen Tayfur sonrasında ambulans uçakla Medical Park Antalya Hastanesi'ne sevk edilmişti.
Burada tedavisine devam edilen Tayfur, tüm müdahalelere rağmen 2 Ocak 2025 tarihinde hayatını kaybetmişti.