Ferdi Tayfur’un telif gelirleri dudak uçuklattı! Servetiyle de gündeme gelmişti

TELİF GELİRLERİ DE ORTAYA ÇIKTI

Ferdi Tayfur'un sanat yaşamı boyunca ürettiği eserler ve yapımcılığını yaptığı albümlerin telif gelirleri de ortalama olarak ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre müzik meslek birliklerinden eser sahipliği ve yapımcı kimliği ile Ferdi Tayfur yıl içinde dört kez verilen hak edişlerden 12 milyon TL gibi bir kazanç elde ediyor.