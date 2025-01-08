Ferdi Tayfur’un telif gelirleri dudak uçuklattı! Servetiyle de gündeme gelmişti
79 yaşında hayata veda eden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur’un serveti, vefatının ardından gündeme gelmişti. Mirasın beş kardeş arasında nasıl bölüşüleceği tartışılırken, telif gelirleri de paylaşım konularından biri haline geldi.
79 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur’un vefatı, hayranlarını derin bir üzüntüye boğarken, sanatçının serveti de merak konusu oldu. Tayfur, ilk olarak Marmaris İçmeler’de havuzlu bir villa satın aldı. Zamanla yatırımlarını genişleten ünlü sanatçı, Marmaris’te bir yarımada ve birçok taşınmazın sahibi oldu.
Ferdi Tayfur’un geriye bıraktığı servet, 80 daire, 7 villa ve Marmaris’teki bir ada gibi değerli gayrimenkullerden oluşuyor. Sanatçının cenazesinde yaşanan aile içi anlaşmazlık, mirasın nasıl paylaşılacağına dair spekülasyonlara yol açtı.
Tayfur’un sahip olduğu yarımadanın değeri ise emlakçılar tarafından en az 12 milyon dolar olarak tahmin ediliyor. Miras, Tayfur’un 5 çocuğu arasında paylaştırılacak.
TELİF GELİRLERİ DE ORTAYA ÇIKTI
Ferdi Tayfur'un sanat yaşamı boyunca ürettiği eserler ve yapımcılığını yaptığı albümlerin telif gelirleri de ortalama olarak ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre müzik meslek birliklerinden eser sahipliği ve yapımcı kimliği ile Ferdi Tayfur yıl içinde dört kez verilen hak edişlerden 12 milyon TL gibi bir kazanç elde ediyor.