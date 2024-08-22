Fethiye Kalesi kazısında bulundu: Apollon'a mı ait?
Muğla'da bulunan Fethiye Kalesi kazısında heykel başı bulundu. Fethiye Kalesi Kazısı Bilimsel Sorumlusu Prof. Dr. Kadir Pektaş, "Heykel başı Apollon'a ya da başka bir tarihsel kişiye ait olabilir. Kesin bir şey var, matkap kullanıldığı için milattan sonra 2. yüzyıla ait olduğu netleşti" ifadelerini kullandı.
Muğla'daki Fethiye Kalesi kazısında Apollon'a ait olduğu değerlendirilen heykel başı bulundu.
Fethiye ilçesindeki Kesikkapı Mahallesi'nde bulunan kalede, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ile Müzeler Genel Müdürlüğü himayesinde, Muğla Valiliği, Kaymakamlık, Fethiye Belediyesi ile Fethiye Müzesi işbirliğiyle 3 yıl önce başlatılan kazı çalışması sürüyor.
Prof. Dr. Kadir Pektaş'ın bilimsel sorumluluğunda süren kazıda, kale surunda Apollon'a ait olduğu değerlendirilen heykel başı bulundu.
Eser, Fethiye Müzesi'nde sergileniyor.