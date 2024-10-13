FETÖ elebaşı Gülen yeni evinden çıkarken böyle görüntülendi
Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen, yeni evinden çıkarken görüntülendi.
AA ekipleri, Gülen’in, FETÖ'nün merkezi olarak bilinen Saylosburg kasabasındaki Chestnut Retreat Center’a yaklaşık 12 dakika uzaklıktaki “260 Kennel Road, Saylorsburg, PA 18353” adresinde bulunan büyük bir evde kaldığını tespit etti.
İnternetteki kamuya açık emlak sitelerine göre, yaklaşık 12 dönüm arazi üzerine 2008’de inşa edilmiş evin 400 metrekareye yakın iç alanında 3 odası ve 4 tuvaleti bulunuyor.
Gözlerden uzak orman içinde yer alan ve 887 bin dolar ile 1 milyon dolar civarında değer biçilen ev, civarına ve girişine yerleştirilen güvenlik kameraları ile sıkı şekilde korunuyor.
Evin 2023 yılında, Gülen’in kişisel bakımından sorumlu olduğu belirtilen örgütün elebaşlarından Cevdet Türkyolu’nun ve çocuklarının sahip olduğu Meserret LLC şirketi tarafından satın alındığı öne sürülüyor. Dron ile havadan görüntülenen evin bahçesinde 4 lüks aracın yanı sıra kar motoru, karavan gibi vasıtalar bulunuyor.