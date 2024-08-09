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Filenin Sultanları bronz madalya maçına ne zaman çıkıyor? Türkiye Brezilya voleybol maçı saat kaçta?

Filenin sultanları Olimpiyatlarda yarı final maçını İtalya’ya karşı oynadı. Türkiye İtalya’ya karşı 3-0’lık skorla mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya’ya karşı bronz madalya maçına çıkacak. Filenin Sultanlarının bronz madalya maçının ne zaman, saat kaçta olacağı merak ediliyor. Peki, Filenin Sultanları bronz madalya maçına ne zaman çıkıyor? Türkiye Brezilya voleybol maçı saat kaçta? İşte detaylar…

Filenin Sultanları bronz madalya maçına ne zaman çıkıyor? Türkiye Brezilya voleybol maçı saat kaçta? - Sayfa 1

Türkiye Brezilya voleybol maçı ne zaman?

Filenin sultanları Olimpiyatlarda yarı final maçını İtalya’ya karşı oynadı. Türkiye İtalya’ya karşı 3-0’lık skorla mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya’ya karşı bronz madalya maçına çıkacak. Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyatlarında bronz madalya maçını Brezilya’ya karşı 10 Ağustos cumartesi oynayacak.

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Filenin Sultanları bronz madalya maçına ne zaman çıkıyor? Türkiye Brezilya voleybol maçı saat kaçta? - Sayfa 2

Türkiye Brezilya voleybol maçı saat kaçta?

Türkiye Brezilya voleybol maçı saat 18:15’de oynanacak.

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