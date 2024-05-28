Filenin Sultanları Milletler ligi 2. hafta maçına yarın çıkıyor! VNL 2. hafta kadrosunda kimler var?
2024 voleybol Milletler Ligi ilk haftası geride kalırken gözler 2. hafta maçlarına çevrildi. ABD’de oynanacak ikinci hafta mücadelelerinin ne zaman başlayacağı hangi ülkeler ile oynanacağı merak ediliyor. Peki, Milletler ligi 2. hafta maçları ne zaman başlıyor? Maçlar hangi ülkeler ile oynanacak? Maçlar saat kaçta olacak? Milletler ligi 2. hafta kadrosunda kimler var? İşte detaylar…
Milletler ligi 2. hafta kadrosu
Pasörler
Cansu Özbay
Elif Şahin
Pasör Çaprazları
Melissa Vargas
Smaçörler
Hande Baladın
Ebrar Karakurt
Derya Cebecioğlu
Tuğba İvegin
Orta Oyuncular
Eda Erdem
Zehra Güneş
Aslı Kalaç
Beyza Arıcı
Liberolar
Simge Aköz
Gizem Örge
Ayça Aykaç Altıntaş
Milletler ligi 2. hafta maçları ne zaman?
Antalya etabında 2 galibiyet 2 yenilgi alan ve 7 puan topladı. Antalya etabının ardından gözler ABD’de oynanacak ikinci hafta mücadelelerine çevrildi. Türkiye sırasıyla Almanya, Sırbistan, Güney Kore ve ABD ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları milletler ligi ikinci haftasında ilk mücadelesine Almanya ile 29 Mayıs çarşamba günü çıkacak.
Milletler ligi 2. hafta maç takvimi
29 Mayıs 2024 çarşamba
22.30 Almanya-Türkiye
31 Mayıs 2024 cuma
03.30 Sırbistan-Türkiye
1 Haziran 2024 cumartesi
21.00 Güney Kore-Türkiye
2 Haziran 2024 pazar
23.00 ABD-Türkiye