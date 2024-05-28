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  4. Filenin Sultanları Milletler ligi 2. hafta maçına yarın çıkıyor! VNL 2. hafta kadrosunda kimler var?

Filenin Sultanları Milletler ligi 2. hafta maçına yarın çıkıyor! VNL 2. hafta kadrosunda kimler var?

2024 voleybol Milletler Ligi ilk haftası geride kalırken gözler 2. hafta maçlarına çevrildi. ABD’de oynanacak ikinci hafta mücadelelerinin ne zaman başlayacağı hangi ülkeler ile oynanacağı merak ediliyor. Peki, Milletler ligi 2. hafta maçları ne zaman başlıyor? Maçlar hangi ülkeler ile oynanacak? Maçlar saat kaçta olacak? Milletler ligi 2. hafta kadrosunda kimler var? İşte detaylar…

Filenin Sultanları Milletler ligi 2. hafta maçına yarın çıkıyor! VNL 2. hafta kadrosunda kimler var? - Sayfa 1

Milletler ligi 2. hafta kadrosu

Pasörler

Cansu Özbay

 Elif Şahin

Pasör Çaprazları

 Melissa Vargas

Smaçörler

 Hande Baladın

Ebrar Karakurt

Derya Cebecioğlu

Tuğba İvegin

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Filenin Sultanları Milletler ligi 2. hafta maçına yarın çıkıyor! VNL 2. hafta kadrosunda kimler var? - Sayfa 2

Orta Oyuncular

Eda Erdem

Zehra Güneş

Aslı Kalaç

Beyza Arıcı

Liberolar

Simge Aköz

Gizem Örge

Ayça Aykaç Altıntaş

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Filenin Sultanları Milletler ligi 2. hafta maçına yarın çıkıyor! VNL 2. hafta kadrosunda kimler var? - Sayfa 3

Milletler ligi 2. hafta maçları ne zaman?

Antalya etabında 2 galibiyet 2 yenilgi alan ve 7 puan topladı. Antalya etabının ardından gözler ABD’de oynanacak ikinci hafta mücadelelerine çevrildi. Türkiye sırasıyla Almanya, Sırbistan, Güney Kore ve ABD ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları milletler ligi ikinci haftasında ilk mücadelesine Almanya ile 29 Mayıs çarşamba günü çıkacak.

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Filenin Sultanları Milletler ligi 2. hafta maçına yarın çıkıyor! VNL 2. hafta kadrosunda kimler var? - Sayfa 4

Milletler ligi 2. hafta maç takvimi

29 Mayıs 2024 çarşamba

22.30 Almanya-Türkiye

31 Mayıs 2024 cuma

03.30 Sırbistan-Türkiye

1 Haziran 2024 cumartesi

21.00 Güney Kore-Türkiye

2 Haziran 2024 pazar

23.00 ABD-Türkiye

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