Filenin Sultanları Milletler ligi 2. hafta maçına yarın çıkıyor! VNL 2. hafta kadrosunda kimler var?

Milletler ligi 2. hafta maçları ne zaman?



Antalya etabında 2 galibiyet 2 yenilgi alan ve 7 puan topladı. Antalya etabının ardından gözler ABD’de oynanacak ikinci hafta mücadelelerine çevrildi. Türkiye sırasıyla Almanya, Sırbistan, Güney Kore ve ABD ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları milletler ligi ikinci haftasında ilk mücadelesine Almanya ile 29 Mayıs çarşamba günü çıkacak.