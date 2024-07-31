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Fındık fiyatları açıklandı mı? Fındık fiyatları ne kadar? 2024 Fındık fiyatları!

Fındık fiyatları, fındık hasat dönemine kısa bir süre kala üreticiler tarafından takip ediliyor. Peki, Fındık fiyatları açıklandı mı? Fındık fiyatları ne kadar? İşte detaylar…

Fındık fiyatları açıklandı mı? Fındık fiyatları ne kadar? 2024 Fındık fiyatları! - Sayfa 1

2024 fındık fiyatı ne kadar?

Fındık hasadı Ağustos'ta başlayacak. Fındık alımı taban fiyatları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yılın fiyatları 7 Ağustos tarihinde duyurulmuştu. Kısa süre içerisinde fındık fiyatlarının netlik kazanması bekleniyor.

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Fındık fiyatları açıklandı mı? Fındık fiyatları ne kadar? 2024 Fındık fiyatları! - Sayfa 2

2023/2024 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları %50 sağlam iç fındık esasına göre, Giresun kalite için 84.00 TL/Kg, Levant kalite için 82.50 TL/Kg, Sivri kalite için 80.00 TL/Kg olarak belirlenmişti.

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Fındık fiyatları açıklandı mı? Fındık fiyatları ne kadar? 2024 Fındık fiyatları! - Sayfa 3

Geçtiğimiz yılın fındık fiyatları

Giresun kalite kabuklu fındık için 84,00 TL/Kg,

Levant kalite kabuklu fındık için 82,50 TL/Kg,

Sivri kalite kabuklu fındık için 80,00 TL/Kg,

Standart dışı kabuklu fındık için 75,00 TL/Kg’dır.

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