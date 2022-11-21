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'Fırtınalar' hedefleri vurdu

Pençe-Kılıç Harekatı sonrası büyük darbe alan terör örgütünün sivil hedeflere yönelik saldırılarının ardından hudut birlikleri tarafından "cezalandırma atışları" yapıldı. Fırtına obüsleri sınır hattının ötesinde bulunan PKK/YPG'li teröristlerin bulunduğu noktaları sabaha kadar vurdu.

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden teröristlerce atılan 3 roket düştü.

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Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler, Kilis'te Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine isabet etti.

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Saldırıda, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

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Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca dün de aynı bölgeye roketle saldırıda bulunulmuş, 1'i asker 7'si polis 8 kişi yaralanmıştı.

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