Forbes dünyanın en güvenli şehirlerini açıkladı: İstanbul kaçıncı sırada?
Forbes Advisor; suç oranları, sağlık hizmetlerinin kalitesi ve doğal afet riskleri gibi çeşitli faktörleri analiz ederek yaptığı araştırmada, dünyanın en güvenli ve en güvensiz şehirlerini belirledi.
Forbes Advisor; suç oranları, sağlık hizmetlerinin kalitesi ve doğal afet riskleri gibi çeşitli faktörleri analiz ederek yaptığı araştırmada, dünyanın en güvenli ve en güvensiz şehirlerini belirledi. Forbes'in listesinde İstanbul da yer aldı.
Forbes Advisor tarafından yürütülen araştırmada kentler güvenlik risklerine göre puanlandırıldı. Baz alınan kriterler ise suç oranları, sağlık hizmetlerinin kalitesi, doğal afet riskleri, dijital güvenlik riskleri gibi faktörler oldu. 0-100 arasında notlandırılan kentler arasında en düşük puanı alan şehir 'en güvenli şehir' olarak belirlendi.
Forbes Advisor'ın araştırmasında 0 puanla Güneydoğu Asya şehir devleti Singapur ilk sırada yer alarak turistler açısından dünyanın 'en güvenli şehri' seçildi. Analiz edilen 60 şehir arasında Singapur, en düşük doğal afet riskine ve ikinci en düşük sağlık ve altyapı riskine sahip olmasıyla öne çıktı. Singapur interneti özgürce kullanma kabiliyeti olarak tanımlanan dijital güvenlik riski bakımından da en düşük riske sahip ikinci şehir oldu.
Turistler için en güvenli şehir sıralamasında Singapur'u Tokyo ve Toronto izledi. Tokyo, en düşük sağlık güvenliği riskine sahip şehir olarak değerlendirildi. Tokyo ayrıca beşinci en düşük altyapı güvenliği riskine sahip kent oldu.