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Freni patlayan kamyon 8 araca çarptı

Yozgat'ta freni patlayan kamyon 8 araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde freni patlayan kamyonun park halindeki ve trafik ışıklarında bekleyen 8 araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

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Ayanoğlu Mahallesi Nato Yolu Hastane Kavşağı'nda freni patlayan İ.K. yönetimindeki 51 ADB 088 plakalı kamyon, park halindeki ve trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarparak durabildi.

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Kazada kamyon şoförü ile DE 717 VB yabancı plakalı otomobildeki S.K. ve T.Ü. yaralandı.

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Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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