Fruktozun karanlık yüzü: Sağlığa etkileri ve Türkiye'deki yeni yasal düzenleme

Fruktoz nedir?

Fruktoz nedir sorusunun cevabı, birçok kişi için sadece meyve şekerinden ibaret olabilir. Ancak bu basit tanımın ötesinde, fruktozun modern beslenme alışkanlıklarımızdaki yeri ve sağlığımız üzerindeki derin etkileri, giderek daha fazla endişe uyandırmaktadır. Kimyasal olarak bir monosakkarit olan fruktoz, doğal olarak meyvelerde, balda ve bazı sebzelerde bulunur. Ancak günümüz gıda endüstrisi, fruktozu doğal kaynaklarından çok daha yüksek konsantrasyonlarda yüksek fruktozlu mısır şurubu (HFCS) adı altında işlenmiş gıdalara, özellikle de gazlı içecekler, hazır meyve suları ve şekerlemelere eklemektedir. Bu durum, fruktoz tüketimini doğal yollarla alınabilecek miktarların çok üzerine çıkarmıştır ve bu durumun yol açtığı sağlık sorunları, bilim dünyasında geniş yankı bulmaktadır. Doğal haliyle lif, vitamin ve antioksidanlarla birlikte bulunan fruktoz, işlenmiş gıdalarda adeta izole bir düşman haline gelmekte ve vücudumuzun dengesini alt üst etmektedir. Bu ayrım, fruktozun masum bir "meyve şekeri" olarak algılanmasının ne kadar yanıltıcı olduğunu net bir şekilde ortaya koymaktadır.