Fruktozun karanlık yüzü: Sağlığa etkileri ve Türkiye'deki yeni yasal düzenleme
Sağlık Bakanlığı'nın “Gazlı içeceklerde fruktoz oranı Avrupa’nın dört katı” açıklaması, bu tatlı ama tartışmalı şekeri gündeme taşıdı. Peki, fruktoz nedir, hangi gıdalarda bulunur, vücutta nasıl işlenir ve aşırı tüketildiğinde hangi sağlık sorunlarına yol açar? İşte fruktoz hakkında bilmeniz gerekenler…
Fruktoz nedir?
Fruktoz nedir sorusunun cevabı, birçok kişi için sadece meyve şekerinden ibaret olabilir. Ancak bu basit tanımın ötesinde, fruktozun modern beslenme alışkanlıklarımızdaki yeri ve sağlığımız üzerindeki derin etkileri, giderek daha fazla endişe uyandırmaktadır. Kimyasal olarak bir monosakkarit olan fruktoz, doğal olarak meyvelerde, balda ve bazı sebzelerde bulunur. Ancak günümüz gıda endüstrisi, fruktozu doğal kaynaklarından çok daha yüksek konsantrasyonlarda yüksek fruktozlu mısır şurubu (HFCS) adı altında işlenmiş gıdalara, özellikle de gazlı içecekler, hazır meyve suları ve şekerlemelere eklemektedir. Bu durum, fruktoz tüketimini doğal yollarla alınabilecek miktarların çok üzerine çıkarmıştır ve bu durumun yol açtığı sağlık sorunları, bilim dünyasında geniş yankı bulmaktadır. Doğal haliyle lif, vitamin ve antioksidanlarla birlikte bulunan fruktoz, işlenmiş gıdalarda adeta izole bir düşman haline gelmekte ve vücudumuzun dengesini alt üst etmektedir. Bu ayrım, fruktozun masum bir "meyve şekeri" olarak algılanmasının ne kadar yanıltıcı olduğunu net bir şekilde ortaya koymaktadır.
Endüstride fruktozun kullanımı
Sanayide fruktoz genellikle “yüksek fruktozlu mısır şurubu” (HFCS) şeklinde üretilir. Bu sıvı tatlandırıcı ucuzdur, raf ömrünü uzatır ve yoğun tat verir. Bu nedenle gazlı içecekler, hazır tatlılar, soslar, bisküviler ve meyveli yoğurtlarda bolca bulunur.
Ülkemizde fruktoz oranı gazlı içeceklerde Avrupa'nın 4 katına kadar çıkıyor
Türkiye’de gazlı içeceklerdeki fruktoz oranı Avrupa’nın dört katına kadar çıkabiliyor. Bu fark, özellikle gençlerin ve çocukların günlük fruktoz tüketimini sağlıksız seviyelere taşıyor. Bir kutu gazlı içecek bile önerilen günlük şeker miktarını aşabiliyor.
Sağlık Bakanlığı harekete geçti
Gazlı içeceklerdeki yüksek fruktoz oranları üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bakan Kemal Memişoğlu, "İnsan sağlığını tehdit eden bütün şekerli gıdalara yönelik çalışma yapacağız" diyerek Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle yeni bir yasa hazırlanacağını bildirdi.