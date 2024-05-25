Galata Kulesi yeniden ziyarete açıldı
Restorasyonu tamamlanan Galata Kulesi yeniden ziyarete açıldı. Ziyaretçiler saat başı en fazla 100 kişi olacak şekilde içeriye alınıyor.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Galata Kulesi, tamamlanan restorasyonun ardından bugün itibariyle ziyarete açıldı.
1 Kasım 2023'te başlayan restorasyon çalışmaları kapsamında Galata Kulesi'nin 8. katı ziyarete kapatılmıştı.
Süreç içerisinde tarihi kulenin 63 metre yükseklikteki 270 kiloluk bakır alemi restore edilerek nefes kesen bir operasyonla 4 parça halinde takılmıştı.
Devam eden çalışmalarda, yapının beden duvarlarında ve zemininde ise jeoradar çalışmalar gerçekleştirilmişti. 23 Şubat’ta, tarihi yapının tamamı, dış cephe onarımı ve depreme karşı güçlendirme çalışmaları kapsamında ziyarete kapatılarak çalışmalara başlanmıştı.