Gaye Erkan istifa etti, Fatih Karahan atandı: Merkez Bankası'ndaki sürpriz değişikliğe kim, ne dedi?
Hafize Gaye Erkan TCMB başkanlığı görevinden alınırken yerine başkan yardımcısı olarak görev yapan Fatih Karahan atandı. Erkan kendisine yönelik itibar suikastı kampanyası düzenlendiğini vurgulayarak görevinden affını istediğini açıklaması gündemde yankı uyandırdı. Siyasetçiler ve ekonomistler, Erkan'ın istifa etmesini ve yerine Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atanmasını yorumladı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında Hafize Gaye Erkan'ın görevden alındığı belirtildi. Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası (TCMB) başkanlığı görevinden alınırken yerine başkan yardımcısı olarak görev yapan Fatih Karahan atandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Erkan'ın ayrılık kararını bildirdiği açıklamasının ardından yaptığı açıklamada kendi tavsiyesi doğrultusunda atanacak kişinin bilgi ve tecrübesine dikkat çekerek "saygı duyulan bir makroekonomist" olduğunu belirtmişti.
Erkan kendisine yönelik itibar suikastı kampanyası düzenlendiğini vurgulayarak görevinden affını istediğini dün akşam sosyal medyadan duyurmuştu.
Erkan X platformu üzerinden yaptığı açıklamada neden istifa ettiğini şu şekilde açıkladı:
"Gelinen noktada ekonomi programımız meyvelerini vermeye başlamıştır. Rezervlerimizdeki artış, ekonomik veriler ile enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler bu başarının kanıtıdır. Tüm bu olumlu gelişmelere karşın kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum."
Erkan'ın açıklamasının ardından hızlı bir reaksiyon veren Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi ekibine ve uygulanan programa desteği ve güveninin tam olduğunun altını çizdi.
"Merkez bankası eski Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan'ın aldığı karar şahsidir ve kendi takdirleridir. Aldığı bu kararı saygıyla karşılıyorum" diyen Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye cumhuriyet merkez bankası başkanı ve ekibine başarılar diliyorum... Koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz."