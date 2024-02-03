Gaye Erkan istifa etti, Fatih Karahan atandı: Merkez Bankası'ndaki sürpriz değişikliğe kim, ne dedi?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Erkan'ın ayrılık kararını bildirdiği açıklamasının ardından yaptığı açıklamada kendi tavsiyesi doğrultusunda atanacak kişinin bilgi ve tecrübesine dikkat çekerek "saygı duyulan bir makroekonomist" olduğunu belirtmişti.

Erkan X platformu üzerinden yaptığı açıklamada neden istifa ettiğini şu şekilde açıkladı:

"Gelinen noktada ekonomi programımız meyvelerini vermeye başlamıştır. Rezervlerimizdeki artış, ekonomik veriler ile enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler bu başarının kanıtıdır. Tüm bu olumlu gelişmelere karşın kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum."