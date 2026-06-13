Gaziantep sallandı, Prof. Dr. Naci Görür uyardı: 'Korkarım, parçalanacak'

Sarsıntının yerini "Gaziantep, Kuzoluk - Nurdağı bölgeleri civarında, Amanos ile Ölüdeniz Fay Zonu segmanları arası" olarak tarif eden Görür, şunları söyledi:

"Deprem levha sınırı ve kenarlarında. Korkarım, 6 Şubat 2023 depremlerinin etkisiyle levha içleri parçalanacak. Geçmiş olsun."