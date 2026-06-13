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  4. Gaziantep sallandı, Prof. Dr. Naci Görür uyardı: 'Korkarım, parçalanacak'

Gaziantep sallandı, Prof. Dr. Naci Görür uyardı: 'Korkarım, parçalanacak'

Gaziantep'te gece saatlerinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası uzmanlardan açıklamalar geldi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Deprem levha sınırı ve kenarlarında. Korkarım, 6 Şubat depremlerinin etkisiyle levha içleri parçalanacak" dedi. Prof. Dr. Osman Bektaş da bu depremin 6 Şubat 2023 depremleri sonrası süren "gecikmiş artçı depremler" kapsamında değerlendirilebileceğini söyledi.

Gaziantep sallandı, Prof. Dr. Naci Görür uyardı: 'Korkarım, parçalanacak' - Sayfa 1

Gaziantep'te dün gece saatlerinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlardan uyarılar geldi.

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Gaziantep sallandı, Prof. Dr. Naci Görür uyardı: 'Korkarım, parçalanacak' - Sayfa 2

Sarsıntının merkez üssü Nurdağı ilçesi olarak kaydedilmiş, derinliği 7.01 kilometre olarak açıklanmıştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığını bildirmişti.

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Gaziantep sallandı, Prof. Dr. Naci Görür uyardı: 'Korkarım, parçalanacak' - Sayfa 3

NACİ GÖRÜR: "KORKARIM LEVHA İÇLERİ PARÇALANACAK"

Prof. Dr. Naci Görür, depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.

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Gaziantep sallandı, Prof. Dr. Naci Görür uyardı: 'Korkarım, parçalanacak' - Sayfa 4

Sarsıntının yerini "Gaziantep, Kuzoluk - Nurdağı bölgeleri civarında, Amanos ile Ölüdeniz Fay Zonu segmanları arası" olarak tarif eden Görür, şunları söyledi:
"Deprem levha sınırı ve kenarlarında. Korkarım, 6 Şubat 2023 depremlerinin etkisiyle levha içleri parçalanacak. Geçmiş olsun."

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