Gaziantep sallandı, Prof. Dr. Naci Görür uyardı: 'Korkarım, parçalanacak'
Gaziantep'te gece saatlerinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası uzmanlardan açıklamalar geldi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Deprem levha sınırı ve kenarlarında. Korkarım, 6 Şubat depremlerinin etkisiyle levha içleri parçalanacak" dedi. Prof. Dr. Osman Bektaş da bu depremin 6 Şubat 2023 depremleri sonrası süren "gecikmiş artçı depremler" kapsamında değerlendirilebileceğini söyledi.
Gaziantep'te dün gece saatlerinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlardan uyarılar geldi.
Sarsıntının merkez üssü Nurdağı ilçesi olarak kaydedilmiş, derinliği 7.01 kilometre olarak açıklanmıştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığını bildirmişti.
NACİ GÖRÜR: "KORKARIM LEVHA İÇLERİ PARÇALANACAK"
Prof. Dr. Naci Görür, depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.