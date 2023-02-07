Gaziantep'te 40 saat sonra gelen 'ikiz mutluluk' Kahramanmaraş depremlerinde Gaziantep'te yıkılan bir binanın enkazından bir çift ile ikiz bebekleri sağ kurtarıldı.

Merkez Şehitkamil ilçesindeki Zübeyde Hanım Bulvarı'nda 5 katlı Bahar Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla ekiplerin çalışması sürüyor. Ortam dinlemesinin ardından enkazın altında olduğu belirlenen 1,5 yaşlarındaki Amine Elçin ve ikizi Ahmet Erbay'ı AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri kurtardı. 1 | 17

Büyük sevinç yaşandı İkizlerden Ahmet Erbay'ın enkazdan çıkarılma anı, kurtarma ekibinde yer alan özel harekat polisleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kurtarma ekipleri, "mucize geliyor" diye bağırarak beton yığınlarının arasından gözyaşları içinde çıkardıkları bebeği sağlık ekiplerine teslim etti. İkiz bebeklerin çıkarılması, çevrede umutla bekleyenler tarafından sevinçle karşılandı. Bebekler hastaneye kaldırıldı. 2 | 17

Zaman zaman sessiz olunması çağrısında bulunan ekipler, devam eden çalışmalarda ikizlerin annesi Pınar ve babası İbrahim Karapirli'ye de ulaştı. Enkazdan çıkarılan anne ve baba da 112 Acil Sağlık ekiplerince özel hastaneye sevk edildi. 3 | 17