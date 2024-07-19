Geceleri uyutmuyor gündüzleri nefes aldırmıyor: Yüksek nem ne zaman sona erecek? Tarih verildi

NTV'de yer alan habere göre Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Tufan, "Bu anormal nem oranları, genel toplum için, herkes için zararlı. Nemden kaynaklanan mineral ve su kaybı tansiyonda ve vücut içi basınçta dengesizliklere yol açıyor. En hafif tabiriyle yorgunluk, halsizlik baş dönmesi, bayılma, çok ileri aşamasında allah göstermesin ani ölümlere bile sebep olabilir" uyarısında bulundu.