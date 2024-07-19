Geceleri uyutmuyor gündüzleri nefes aldırmıyor: Yüksek nem ne zaman sona erecek? Tarih verildi
Türkiye en sıcak temmuz aylarından birini yaşıyor. İstanbul'da yüksek nem nefes aldırmıyor. Uzmanlar bu durumun bazı sağlık sorunlarına da yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Peki sıcak ve nemli hava ne zamana kadar devam edecek? Hava raporlarına göre, yüksek nem bir süre daha devam edecek.
Gündüzleri sıcak bunaltıyor, geceleri nem uyutmuyor. Hissedilen sıcaklıklar yer yer 45 derecenin üstüne çıkıyor.
İstanbul başta olmak üzere Bursa, Sakarya, Kocaeli ve Karadeniz'in kuzey batısı bir süredir yüksek nemin etkisi altında.
Uzmanlara göre geceleri yer yer yüzde 99'a ulaşan nem oranı, özellikle kronik hastalığı bulunanlar ve hamileler için yüksek risk taşıyor.
NTV'de yer alan habere göre Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Tufan, "Bu anormal nem oranları, genel toplum için, herkes için zararlı. Nemden kaynaklanan mineral ve su kaybı tansiyonda ve vücut içi basınçta dengesizliklere yol açıyor. En hafif tabiriyle yorgunluk, halsizlik baş dönmesi, bayılma, çok ileri aşamasında allah göstermesin ani ölümlere bile sebep olabilir" uyarısında bulundu.