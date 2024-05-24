Prof. Dr. Ercan o ili uyardı: Gelecek 10 yıl içinde deprem yaşanması şaşırtıcı olmaz
Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'nin deprem haritasına ilişkin uyarılarını sürdürüyor. Prof. Dr. Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Balıkesir için uyarıda bulundu. Ercan, “Gelecek 10 yıl içinde Balıkesir’de olacak bir deprem şaşırtıcı olmaz” şeklinde konuştu.
Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı paylaşımıyla bu kez Balıkesir için uyarıda bulundu.
"Balıkesir içinde 127 yıldır deprem olmadı." diyen Ercan, Gelecek 10 yıl içinde söz konusu ilde yaşanacak bir depremin şaşırtıcı olmayacağını aktardı.
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın söz konusu paylaşımının tamamı şu şekilde:
"Balıkesir içinde 127 yıldır deprem olmadı. Ancak aynı kırık üzerinde Edremit’ koyunda 1944’de M6,8, 1975’de M6,7’lik depremler oldu. Bu kırık kabaca 30 yılda bir yürüyor, ne var ki 54 yıldır suskun. Gelecek 10 yıl içinde ilde olacak bir deprem şaşırtıcı olmaz."
Ercan ayrıca, Van Gölü'nün doğusundaki bölgeler için de analizini paylaştı. Jeofizik mühendisi, ilgili paylaşımında şu ifadelere yer verdi: