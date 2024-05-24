Prof. Dr. Ercan o ili uyardı: Gelecek 10 yıl içinde deprem yaşanması şaşırtıcı olmaz

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın söz konusu paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Balıkesir içinde 127 yıldır deprem olmadı. Ancak aynı kırık üzerinde Edremit’ koyunda 1944’de M6,8, 1975’de M6,7’lik depremler oldu. Bu kırık kabaca 30 yılda bir yürüyor, ne var ki 54 yıldır suskun. Gelecek 10 yıl içinde ilde olacak bir deprem şaşırtıcı olmaz."