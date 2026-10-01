Gemlik'te gece yarısı deprem! Uzmandan dikkat çeken değerlendirme: 'Hareketlilik sürüyor'
Bursa'nın Gemlik ilçesinde sabaha karşı yaşanan 2,8 büyüklüğündeki deprem Yalova ve İstanbul'da da hissedildi. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Yıldız, Bursa’nın Gemlik ilçesinde süren sismik hareketlilik hakkında yaptığı açıklamada, "Deprem, Kuzey Anadolu Fay Zonu Orta Kolunda Gemlik Körfezinde sismik aktivitenin devam ettiğini göstermektedir" dedi.
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Gemlik ilçesinde gece saat 02.28’de 11.1 kilometre derinlikte 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Deprem hakkında açıklamalarda bulunan Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Yıldız, şunları söyledi:
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"01.10.2026 tarihinde saat 2.28 ‘de Gemlik Körfezinde 11.1 km derinlikte M=2.8 büyüklüğünde küçük bir deprem meydana gelmiştir.
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