Geriye sadece taş evlerin kalıntıları kaldı! İzmir'in hayalet köyü...
İzmir'in Karaburun ilçesinde 1923 yılındaki nüfus mübadelesinin ardından boşaltılan tarihi Sazak köyü, o günden bu yana sessizliğe gömüldü. Mübadele öncesinde 100'ü Rum, 20'si Türk ailenin yaşadığı 120 hanelik yerleşimden geriye bugün sadece taş ev kalıntıları kaldı.
İzmir Karaburun'da, Sakız Adası'nın karşısında yer alan eski ve terkedilmiş bir Rum yerleşimi olan Sazak köyü, 1923'te Yunanistan ile Türkiye arasındaki mübadele anlaşmasıyla bölgede yaşayan Rumların Yunan adalarına göç etmesiyle boş kaldı.
Göç sırasında köylüler tarafından geride bırakılan eşyalar, evlerin kapı ve pencereleri, çatıdaki kiremitler ve bahçe çitlerine kadar tüm miras yıllar içerisinde talan edildi.
Taş ev kalıntılarıyla geçmişin sessiz tanıklığını sürdüren Sazak, bugünde hem hüznü hem de manzarasıyla yolu düşenlerin ilgisini çekiyor.