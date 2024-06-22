Gizemli tankı duyan fotoğraf çektirmek için oraya koşuyor: Adı 'Cezalı'... Sırrı çözülemedi
Osmaniye'nin Gebeli Mahallesi'nde dağlık alanda bulunan ve neden orada olduğu bilinmeyen tank, vatandaşların ilgi odağı haline geldi.
Osmaniye'nin en eski mahallelerinden biri olan Gebeli Mahallesi'nde dağlık alanda bulunan ve mahalle sakinlerinin cezalı olarak adlandırdığı tankın niye ve ne zamandan beri orada bulunduğu konusunda net bilgisi olan yok.
FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEYENLERİN İLGİ ODAĞI
Daha önceden askeriyenin atış alanı olarak kullanılan bölgede bulunan tank, askeriyenin taşınmasının ardından orada atıl bırakılmış durumda.
Neden orada olduğu konusunda bilgi bulunmayan tank, fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşların ilgi odağı oldu.
Çocukluğunda tankın etrafından oyun oynadıklarını söyleyen Gebeli Mahalle Muhtarı Bülent Güzel (46), "Bu tankımız çocukluğumuzdan bu yana burada. Hatırladığım bu atalarımız, dedelerimiz cezalı olduğunu söylediler. Çocukluğumuz hep burada geçti. Tankın içinde oynadık, büyüdük, oyun oynamaya buraya gelirdik. Bu tank da oldubitti buradaydı cezalı olduğunu söylediler. İlk gördüğümüzde daha sıfır gibiydi, her şey vardı. İçine giriyorduk, koltukları vardı ama böyle çürüdü mü, kestiler mi ne oldu bilmiyorum. Eskilerden duyup insanlar geliyor buraya, sırf bu tankı görmeye fotoğraf çektirmeye doğanın içinde zaten burası" diye konuştu.