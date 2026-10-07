Gökyüzünde bir ilk: İşte Türk Deniz Kuvvetleri'nin ilk kadın uçak pilotu
Türk Deniz Kuvvetleri tarihinde bir ilk yaşandı. Babası uzman çavuş olan Hilal Aydın, zorlu eğitimleri başarıyla tamamlayarak Türk Deniz Kuvvetleri'nin ilk kadın uçak pilotu oldu. Deniz karakol uçağında göreve başlayan Aydın, "Pilot olmak mesleki hayatımın dönüm noktası oldu ve uçak pilotu olarak uçmak bana unutamayacağım deneyimler kazandırdı" dedi.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Türk donanmasına bağlı Deniz Hava Komutanlığı'nda görev yapan Deniz Üsteğmen Hilal Aydın (28) bir ilki gerçekleştirdi.
Aydın, zorlu eğitimleri başarıyla tamamlayarak Türk Deniz Kuvvetleri'nin ilk kadın uçak pilotu oldu.
Babasının Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uzman çavuş olarak görev yapması sebebiyle çocukluğundan itibaren askerlik mesleğinin içinde büyüyen Aydın, küçük yaşlardan itibaren asker olmayı hayal etti.