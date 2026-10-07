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Gökyüzünde bir ilk: İşte Türk Deniz Kuvvetleri'nin ilk kadın uçak pilotu

Türk Deniz Kuvvetleri tarihinde bir ilk yaşandı. Babası uzman çavuş olan Hilal Aydın, zorlu eğitimleri başarıyla tamamlayarak Türk Deniz Kuvvetleri'nin ilk kadın uçak pilotu oldu. Deniz karakol uçağında göreve başlayan Aydın, "Pilot olmak mesleki hayatımın dönüm noktası oldu ve uçak pilotu olarak uçmak bana unutamayacağım deneyimler kazandırdı" dedi.

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Gökyüzünde bir ilk: İşte Türk Deniz Kuvvetleri'nin ilk kadın uçak pilotu - Sayfa 1

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Türk donanmasına bağlı Deniz Hava Komutanlığı'nda görev yapan Deniz Üsteğmen Hilal Aydın (28) bir ilki gerçekleştirdi.

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Gökyüzünde bir ilk: İşte Türk Deniz Kuvvetleri'nin ilk kadın uçak pilotu - Sayfa 2

Aydın, zorlu eğitimleri başarıyla tamamlayarak Türk Deniz Kuvvetleri'nin ilk kadın uçak pilotu oldu.

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Gökyüzünde bir ilk: İşte Türk Deniz Kuvvetleri'nin ilk kadın uçak pilotu - Sayfa 3

Babasının Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uzman çavuş olarak görev yapması sebebiyle çocukluğundan itibaren askerlik mesleğinin içinde büyüyen Aydın, küçük yaşlardan itibaren asker olmayı hayal etti.

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Gökyüzünde bir ilk: İşte Türk Deniz Kuvvetleri'nin ilk kadın uçak pilotu - Sayfa 4

Deniz Harp Okulu'ndan teğmen rütbesiyle mezun olduktan sonra donanmada çeşitli görevler üstlenen Aydın, 2022 yılında pilotaj eğitimine başvurdu.

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