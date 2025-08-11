Gökyüzünde meteor şöleni yaşanacak: Perseid 2025 başlıyor!
Her Ağustos ayında insanlık, gökyüzüyle özel bir buluşma gerçekleştirir. Gece karanlığında dışarı çıkarak gökyüzündeki kayan yıldızları izlemek eski bir gelenektir. 2025 yılında Perseid meteor yağmurunun en yoğun dönemi, 12 Ağustos’tan 13 Ağustos’a geçen gece yaşanacak.
Takvimdeki tüm meteor yağmurları arasında Perseidler, en sevilen ve en güvenilir etkinlik olarak bilinir; ancak 2025 yılı izleyiciler için zorlu geçecek.
Bu yıl gökyüzünü takip eden sıradan gözlemciler için ideal olmasa da, tutkulu astronomi meraklılarına unutulmaz bir deneyim sunacak. Çünkü zirve gecelerinde parlak bir Ay gökyüzünde olacak ve bu da meteorların çoğunu gölgelendirerek izlemeyi zorlaştıracak.
Bu rehber, Perseid meteorlarının kozmik kökenini açıklayarak 2025 gözlemi için pratik planlama önerileri sunuyor. Ayrıca, Avrupa ve Latin Amerika’daki en iyi gözlem noktalarını ayrıntılı şekilde tanıtıyor, böylece zorlukları aşmanıza yardımcı oluyor.