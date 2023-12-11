Google, 2023’ün en çok merak edilenlerini açıkladı: İşte Türkiye bunları aradı...

Yeni yıla geri sayım başladı. Google, her yıl olduğu gibi bu sene de 2023’ün öne çıkan aramalarını yayınladı. Ülkenin çarpıcı gündemi, ‘deprem nerede oldu’, ‘nerede oy kullanacağım’ ve ‘seçim ne zaman?’ gibi trend aramalara yansıdı. ‘Taha Durmaz’, ‘Metin Uca’ ve ‘Özkan Uğur’ aramalarıyla kaybettiklerimizi de andığımız bir yıl geride kalırken işte Türkiye’de 2023 yılı Google arama trendleri şu şekilde:

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