Google, 2023’ün en çok merak edilenlerini açıkladı: İşte Türkiye bunları aradı...
İnternet arama motoru Google, her yıl sonunda dünya çapında ve ülkeler bazında arama trendlerini paylaşıyor. 2023'ün en çok merak edilenlerini kategoriler halinde sıralandı. Türkiye’nin 2023 arama trendleri, ‘isimler’, ‘kaybettiklerimiz’, ‘diziler’, ‘tarifler’, ‘burçlar’, ‘ne giyilir’, ‘şarkı sözleri’, ‘nerede’, ‘nasıl’, ‘ne zaman’, ‘hissediyorum’ ve ‘nerenin plakası’ başlıkları altında yer aldı.
Yeni yıla geri sayım başladı. Google, her yıl olduğu gibi bu sene de 2023’ün öne çıkan aramalarını yayınladı. Ülkenin çarpıcı gündemi, ‘deprem nerede oldu’, ‘nerede oy kullanacağım’ ve ‘seçim ne zaman?’ gibi trend aramalara yansıdı. ‘Taha Durmaz’, ‘Metin Uca’ ve ‘Özkan Uğur’ aramalarıyla kaybettiklerimizi de andığımız bir yıl geride kalırken işte Türkiye’de 2023 yılı Google arama trendleri şu şekilde:
İsimler
Sinan Oğan
Dilan Polat
Zaha
Kemal Kılıçdaroğlu
Muharrem İnce
Zaniolo
Icardi
Ali Yerlikaya
Hakan Fidan
Tete
Kaybettiklerimiz
Taha Duymaz
Metin Uca
Özkan Uğur
Seda Fettahoğlu
Deniz Baykal
Erkin Koray
Burhan Çaçan
Merve Kayaalp
Matthew Perry
Mehmet Barlas
Diziler
Yalı Çapkını
Wednesday
Kızılcık Şerbeti
Aile
Hudutsuz Sevda
Şahmaran
Yabani
The Last Of Us
Kirli Sepeti
Ruhun Duymaz