Google’da yaz sezonunun gözdesi Türkiye!
Türkiye, 2025 yaz sezonu için tatil aramalarında Google'da en çok ilgi gören destinasyonlar arasında zirvedeki yerini koruyor.
2025 yazı için tatil planları yapan gezginlerin Google'da en çok aradığı ülkeler arasında Türkiye, modası asla geçmeyen bir klasik olarak öne çıkıyor.
Antalya, Bodrum, Kuşadası ve Alanya; sıcak plajları, mükemmel otelleri ve zengin tarihî dokusuyla hem aileler hem de bireysel gezginler için cazibesini artırıyor.
Özellikle her şey dahil paketler ve diğer Akdeniz ülkelerine kıyasla hâlâ avantajlı fiyatlar, Türkiye’yi Balkanlar başta olmak üzere birçok ülkeden turistin ilk tercihi haline getiriyor.