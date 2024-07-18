Görür: "Antalya deprem kuşakları ile çevrili, bu faylar 7-8 büyüklüğünde deprem üretebilirler"

İki riskli zemin: Alüvyon ve traverten

Antalya Körfezi’nin zemini, alüvyon ve travertenden oluşuyor. Deniz tarafında durup Antalya'ya baktığımızda körfezin sağ ve sol yakasında bu iki yapıyı görüyoruz. Şehrin doğusunda alüvyon dolgular var. Bu, yerleşim için kötü bir zemin. Antalya Körfezi’nin batısına geldiğimizde travertenler var. Traverten, alüvyona kıyasla göreceli olarak biraz daha iyi bir zemin ama çok gözenekli, boşluklu, gevrek, kırılma yapabilecek yapılar. Daha kırılgan kayalar ve gözeneklerinde su tutarlar. Yeraltı kaynaklarından gelen suyun bir kısmını denize aktarmayıp tutarlar. Deprem dalgaları geldiği zaman mukavemeti fazla olmadığı için kırılganlığı yüksektir. Şehrin her yerinde ağırlıklı olarak bu iki yapı karşımıza çıkıyor.