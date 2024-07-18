Görür: "Antalya deprem kuşakları ile çevrili, bu faylar 7-8 büyüklüğünde deprem üretebilirler"
Prof. Dr. Naci Görür, Antalya'nın bölge olarak riskli bir yerde bulunduğunu ve alüvyon dolguların, kırılgan travertenlerin olduğunu belirterek “Yüksek kat çıkan aklını yitirmiş olmalı” dedi. Görür bölgeden geçen fayların 7-8 büyüklüğünde deprem üretebileceğini söyledi.
Antalya’da şehir merkezinde başlayıp ilçelere uzanan yapı güvenliği endişesi, çözüm bekleyen kronik sorunlar arasındaki yerini koruyor. Santim santim kayan denize sıfır oteller, konutlar, eğlence mekanları, işgaller nedeniyle S.O.S. veren falezler, Konyaaltı Sahili’nde, Yamansaz’da, Düden Çayı havzasında, Aksu’da, Kırcami’de seçim vaatleriyle yapılan imar plan değişiklikleri, yapılaşma için tarım vasfından çıkarılan alüvyonlu araziler çok tartışıldı. Ancak şikayet çok, planlamada değişen bir şey yok.
Şehrin merkezinde yıllarca Meclis gündemlerine gelen ve Meclis'ten geçirilen ‘15 kat’, ‘60 metre yükseklik’, ‘tarım arazilerine yapılaşma’ izinleri, meslek odalarının açtıkları davalarla durduruldu.
Son 50 yılda portakal kokularının yerini inşaat tozuna bıraktığı Antalya’nın zemin yapısını ve buna aykırı alınan kararları değerlendiren deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Gazete Duvar'dan Ceren Deniz'e yaptığı açıklamada şehrin risk tablosunu şu 7 başlıkta anlattı:
İki riskli zemin: Alüvyon ve traverten
Antalya Körfezi’nin zemini, alüvyon ve travertenden oluşuyor. Deniz tarafında durup Antalya'ya baktığımızda körfezin sağ ve sol yakasında bu iki yapıyı görüyoruz. Şehrin doğusunda alüvyon dolgular var. Bu, yerleşim için kötü bir zemin. Antalya Körfezi’nin batısına geldiğimizde travertenler var. Traverten, alüvyona kıyasla göreceli olarak biraz daha iyi bir zemin ama çok gözenekli, boşluklu, gevrek, kırılma yapabilecek yapılar. Daha kırılgan kayalar ve gözeneklerinde su tutarlar. Yeraltı kaynaklarından gelen suyun bir kısmını denize aktarmayıp tutarlar. Deprem dalgaları geldiği zaman mukavemeti fazla olmadığı için kırılganlığı yüksektir. Şehrin her yerinde ağırlıklı olarak bu iki yapı karşımıza çıkıyor.
7-8 büyüklüğünde deprem üretebilir
Antalya Körfezi'nin doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde ciddi deprem üretecek fay sistemleri var. Üst kısımdaki Göller Bölgesi’nin Beyşehir Gölü civarında doğrultu atımlı faylar var. Körfezin hemen doğusunda ve Fethiye’ye doğru batısında da eğim atımlı faylar var. Güneyde Kıbrıs yayı var. Yani Antalya 4 taraftan deprem kuşakları ile çevrili. Bu kuşaklar her gün 3-4 büyüklüğünde deprem üretmiyor ama ürettiği zaman 7-8 büyüklüğünde deprem üretebilir. Buralara yakınsınız. Kentin merkezinde hiçbir noktada iskan ve imar alanı, bu fay sistemlerine 100 kilometreden daha uzakta değil. Kentin zemini de öyle çok sağlam değil. Bu faylardan biri deprem üretirse Antalya çok büyük zarar görebilir.