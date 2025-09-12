Gümüşhane'de şaşırtan keşif: Milyonlarca yıllık... Mısır döneminde para olarak kullanılmış
Gümüşhane'nin merkeze bağlı Tekke Beldesi Kermutdere mevkiinde ortaya çıkan deniz fosilleri, bilim insanları ve doğa meraklılarının ilgisini çekiyor. Fosil yatağı olarak değerlendirilen bölgede, milyonlarca yıl öncesine ait deniz canlılarının izleri görülüyor.
Belde sakinlerinden İsa Çelik'in (28) dikkati sonucu birkaç ay önce ortaya çıkan ve milyonlarca yıl öncesine ait olduğu düşünülen deniz fosilleri bölgenin jeolojik geçmişine de ışık tutuyor.
Doğa tutkunu Çelik, Kermutdere mevkiinde gezdiği sırada ana kayadan koparak bir bahçeye düşen kayanın üzerinde fark ettiği ve izini sürdüğü fosillerin, bahçeden 150 metre yukarıdaki ana kayada adeta fosil yatağına dönüştüğünü keşfetti.
Deniz seviyesinden ortalama bin 300 metre yükseklikteki bölgede gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Çelik, bölgedeki ana kayaç yapısının tamamının fosillerle dolu olduğunu, bunun tekil bir buluntu değil, tam bir fosil yatağı olduğunu ifade etti.