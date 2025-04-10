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  4. Gümüşhane'deki korkutan depremle ilgili uzmandan rahatlatan açıklama

Gümüşhane'deki korkutan depremle ilgili uzmandan rahatlatan açıklama

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi merkezli 4.2 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Özgenç Akın, depremin beklenen bir deprem olduğuna dikkat çekerek şuan korkulacak bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Gümüşhane'deki korkutan depremle ilgili uzmandan rahatlatan açıklama - Sayfa 1

Meydana gelen depremin, gayet normal olduğunu kaydeden  Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Özgenç Akın, şunları söyledi:

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Gümüşhane'deki korkutan depremle ilgili uzmandan rahatlatan açıklama - Sayfa 2

"4.2 büyüklüğündeki deprem, Erzincan'ın yaklaşık olarak 25 kilometre kuzeyinde, Kelkit'in de yine hemen hemen 25 kilometre güneydoğusunda, Eskiyol'da meydana geldi.

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Gümüşhane'deki korkutan depremle ilgili uzmandan rahatlatan açıklama - Sayfa 3

5 kilometre derinlikte ve sol yönlü transform bir fayda meydana gelen bu depremin olması gayet normal, uzmanlar tarafından da bekleniyordu.

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Gümüşhane'deki korkutan depremle ilgili uzmandan rahatlatan açıklama - Sayfa 4

Burası, Kuzey Anadolu Fay Zonu ve Kuzey Doğu Anadolu Fay Zonlarının kesiştiği aktif bir nokta. Burada birçok fay segmenti bulunuyor. Bu bölgede 2023 yılında da, 2024 yılında da benzer büyüklüklerde, 3.6 ile 4.2 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.

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