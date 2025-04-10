Gümüşhane'deki korkutan depremle ilgili uzmandan rahatlatan açıklama

Burası, Kuzey Anadolu Fay Zonu ve Kuzey Doğu Anadolu Fay Zonlarının kesiştiği aktif bir nokta. Burada birçok fay segmenti bulunuyor. Bu bölgede 2023 yılında da, 2024 yılında da benzer büyüklüklerde, 3.6 ile 4.2 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.