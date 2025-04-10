Gümüşhane'deki korkutan depremle ilgili uzmandan rahatlatan açıklama
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi merkezli 4.2 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Özgenç Akın, depremin beklenen bir deprem olduğuna dikkat çekerek şuan korkulacak bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.
Meydana gelen depremin, gayet normal olduğunu kaydeden Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Özgenç Akın, şunları söyledi:
"4.2 büyüklüğündeki deprem, Erzincan'ın yaklaşık olarak 25 kilometre kuzeyinde, Kelkit'in de yine hemen hemen 25 kilometre güneydoğusunda, Eskiyol'da meydana geldi.
5 kilometre derinlikte ve sol yönlü transform bir fayda meydana gelen bu depremin olması gayet normal, uzmanlar tarafından da bekleniyordu.