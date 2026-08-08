Gündüz sessiz, gece iğne atılsa yere düşmüyor! Hava kararınca nüfusunun 100 katını ağırlıyor

Milattan önce 4. Yüzyıla dayanan tarihi ile Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ev sahipliği yapan Antalya'nın turizm merkezi Kaleiçi'nin yaklaşık 500 kişi olan nüfusu özellikle yaz ayları ve turizm döneminde havanın kararması ile birlikte 100 katına çıkıyor. Gündüz saatlerinde sokakları boş olan Kaleiçi havanın kararması ile birlikte ayrı bir çehreye bürünürken, günlük 30 ile 40 bin civarında yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.