Gündüz sessiz, gece iğne atılsa yere düşmüyor! Hava kararınca nüfusunun 100 katını ağırlıyor
Antalya’nın tarihi Kaleiçi’nde gündüz sessizliği yerini geceleri büyük bir hareketliliğe bırakıyor. Yaklaşık 500-600 kişinin yaşadığı bölge, yaz akşamlarında 40-50 bin kişiyi ağırlayarak adeta bambaşka bir kimliğe bürünüyor.
Milattan önce 4. Yüzyıla dayanan tarihi ile Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ev sahipliği yapan Antalya'nın turizm merkezi Kaleiçi'nin yaklaşık 500 kişi olan nüfusu özellikle yaz ayları ve turizm döneminde havanın kararması ile birlikte 100 katına çıkıyor. Gündüz saatlerinde sokakları boş olan Kaleiçi havanın kararması ile birlikte ayrı bir çehreye bürünürken, günlük 30 ile 40 bin civarında yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.
Antalya'nın kalbi olarak tabir edilen ve milattan önce 4'üncü yüzyıl sonunda başlayan tarihi geçmişinde, milattan önce 2'nci yüzyıl ortalarında Bergama Kralı Attalos tarafından bir liman kentine dönüştürülen tarihi Kaleiçi bölgesi binlerce yıl boyunca Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ev sahipliği yaptı.
İki bin yılı aşkın bir tarihi olan yerleşim merkezi Antalya'nın köklü tarihini gözler önüne sererken tarihi yapıları, Rum, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan evleri, begonvil kokan dar sokaklarıyla yılın her dönemi bir açık hava müzesi gibi ziyaretçilerini ağırlıyor.