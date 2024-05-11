Güneş patlaması nedir? Güneş patlaması etkileri neler? 2024 Güneş patlaması

Güneş patlaması etkileri neler?

Patlama denilen olay sonucunda Dünya’ya ulaşan yüklü parçacıklar gökyüzünde Aurora denilen doğal ışınımlara sebep olur. Kütle atımı çok güçlü olduğunda ise en kötü durumda elektrik kesintilerine neden olabilir. Güneş patlamaları ve kütle atımları Güneş sitemimizdeki en güçlü patlamalar olarak bilinir. Şiddetli patlamalar Güneş fırtınasına yol açabilir.