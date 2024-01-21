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  4. Günlük kiralık evlerde 'gel-gel' oyunu: İlan sitelerinde 200, gerçekte 2 bin TL

Günlük kiralık evlerde 'gel-gel' oyunu: İlan sitelerinde 200, gerçekte 2 bin TL

Konutlarını günübirlik kiraya verenleri yakından ilgilendiren yasal düzenleme 1 Ocak itibarı ile yürürlüğe girdi. Ancak bazı ev sahipleri yasal düzenlemeyi yok sayıyor. Belgesiz kiralama yapan ev sahipleri, 200 TL'ye ilan verip 2.000 TL istiyor.

Günlük kiralık evlerde 'gel-gel' oyunu: İlan sitelerinde 200, gerçekte 2 bin TL - Sayfa 1

28 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayınlanan "Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik" ile Airbnb ve benzeri günlük konut kiralamaya dair yeni kural ve düzenlemeler 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girdi.

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Günlük kiralık evlerde 'gel-gel' oyunu: İlan sitelerinde 200, gerçekte 2 bin TL - Sayfa 2

Yönetmelikle turizm konutu belgesi zorunlu hale geldi. Yeni kararla birlikte günlük kiralık ilanlarında düşüş görülürken, özellikle tatil beldelerinde kiralama faaliyetlerinin tam gaz devam etmesi dikkat çekti.

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Günlük kiralık evlerde 'gel-gel' oyunu: İlan sitelerinde 200, gerçekte 2 bin TL - Sayfa 3

Yeni uygulamanın sahadaki yansımasını araştıran Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre; ilan sahiplerinin çoğunun hâlâ turizm konutu belgesi almadığı görülürken, ilanlarda da fiyatların farklı yazılması ise kafaları karıştırdı. Öyle ki ilanda günlük kiralama bedeli üzerinden 10 kata varan oranlarda ücret isteyen daireler dahi oldu.

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Günlük kiralık evlerde 'gel-gel' oyunu: İlan sitelerinde 200, gerçekte 2 bin TL - Sayfa 4

BORÇ ÖDEMESİ YAZIN

Sömestir tatilinin başlamasıyla birlikte bu dönemde yerli turistin talebinin arttığı Bursa, Erzurum, Afyonkarahisar ve Antalya gibi illeri aradık. Antalya'da bir dairenin sahibi olan kişi, turizm konutu belgesi almak için başvuru yaptığını sürecin devam ettiğini belirterek, "Odada bir otelde aradığınız her şey mevcut.

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