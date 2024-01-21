Günlük kiralık evlerde 'gel-gel' oyunu: İlan sitelerinde 200, gerçekte 2 bin TL
Konutlarını günübirlik kiraya verenleri yakından ilgilendiren yasal düzenleme 1 Ocak itibarı ile yürürlüğe girdi. Ancak bazı ev sahipleri yasal düzenlemeyi yok sayıyor. Belgesiz kiralama yapan ev sahipleri, 200 TL'ye ilan verip 2.000 TL istiyor.
28 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayınlanan "Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik" ile Airbnb ve benzeri günlük konut kiralamaya dair yeni kural ve düzenlemeler 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girdi.
Yönetmelikle turizm konutu belgesi zorunlu hale geldi. Yeni kararla birlikte günlük kiralık ilanlarında düşüş görülürken, özellikle tatil beldelerinde kiralama faaliyetlerinin tam gaz devam etmesi dikkat çekti.
Yeni uygulamanın sahadaki yansımasını araştıran Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre; ilan sahiplerinin çoğunun hâlâ turizm konutu belgesi almadığı görülürken, ilanlarda da fiyatların farklı yazılması ise kafaları karıştırdı. Öyle ki ilanda günlük kiralama bedeli üzerinden 10 kata varan oranlarda ücret isteyen daireler dahi oldu.
BORÇ ÖDEMESİ YAZIN
Sömestir tatilinin başlamasıyla birlikte bu dönemde yerli turistin talebinin arttığı Bursa, Erzurum, Afyonkarahisar ve Antalya gibi illeri aradık. Antalya'da bir dairenin sahibi olan kişi, turizm konutu belgesi almak için başvuru yaptığını sürecin devam ettiğini belirterek, "Odada bir otelde aradığınız her şey mevcut.