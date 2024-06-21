Gurbetçilerin tatil gelişleri sürüyor

Yolların sakin olduğunu ve gümrüklerde çok beklemediklerini belirten Altan, "Rahat geldik ve bu yıl geçen yıla göre geçişler daha hızlı. İzin sezonu tam olarak başlamadığı için rahattı yolculuk. Vatanımızı çok özledik. Toprağına kurban oluruz. Bülbülü altın kafese koymuşlar 'ah vatanım' demiş." ifadelerini kullandı.