Haçlı Seferleri Savaşı'nın kalıntıları için çalışma başlatılacak

Projenin en önemli ayağının Konya'nın Ereğli ilçesi olduğunu vurgulayan Hacıgökmen, "Ereğli'deki tepe, Kılıçarslan'ın okçuları, savaş alanını ve Haçlıları izlediği bölge. Biz bu tepeye '1. Kılıçarslan' adını verdik. Bölgede yaptığımız yüzey araştırmasıyla nehrin ve bataklığın bulunduğu alanı ve tepeyi tespit ettik. Çalışmanın bu aşamaya gelmesi 2 yıl sürdü. Proje, Türkiye tarihi için çok önemli. Malazgirt'ten sonra kazanılmış en önemli zaferlerimizden birisi diyebiliriz." ifadesini kullandı.