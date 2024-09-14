Haçlı Seferleri Savaşı'nın kalıntıları için çalışma başlatılacak
Konya'nın Ereğli ilçesinde, Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Kılıçarslan komutasındaki birleşik Türk ordusu ile Haçlıların karşı karşı karşıya geldiği "1101 Yılı Haçlı Seferleri Savaşı"nın yapıldığı alandaki kalıntıların bulunması için kazı çalışmaları yapılacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği paydaşlığında hazırlanan ve Konya Büyükşehir Belediyesinin destek verdiği proje çerçevesinde, Konya'nın Ereğli ilçesinde "1101 Yılı Haçlı Seferleri Savaşı"nın yapıldığı alandaki kalıntıların bulunması için kazı çalışmaları yapılacak.
Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Kılıçarslan komutasındaki birleşik Türk ordusunun 1101'de Amasya, Konya ve Ereğli üçgeninde Haçlılara karşı 3 defa kazandığı zafer, gerçekleştirilecek kazılarla gelecek nesillere aktarılacak. Kazı çalışmaları Ereğli'de başlatılacak.
Projenin Ereğli ayağının bilimsel başkanlığını yürüten Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Hacıgökmen, Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Serhat Şahin, Selçuk Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesinden akademisyenlerle "1101 Yılı Haçlı Seferleri Savaş Alanı Tespiti" projesine başladıklarını anlattı.
Projenin en önemli ayağının Konya'nın Ereğli ilçesi olduğunu vurgulayan Hacıgökmen, "Ereğli'deki tepe, Kılıçarslan'ın okçuları, savaş alanını ve Haçlıları izlediği bölge. Biz bu tepeye '1. Kılıçarslan' adını verdik. Bölgede yaptığımız yüzey araştırmasıyla nehrin ve bataklığın bulunduğu alanı ve tepeyi tespit ettik. Çalışmanın bu aşamaya gelmesi 2 yıl sürdü. Proje, Türkiye tarihi için çok önemli. Malazgirt'ten sonra kazanılmış en önemli zaferlerimizden birisi diyebiliriz." ifadesini kullandı.