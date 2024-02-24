Hafta sonu hava nasıl olacak?
Türkiye genelinde hafta sonu yağış beklenmezken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), mevsim normallerinin ьzerinde seyreden hava sıcaklıklarının devam edeceğini bildirdi.
Sıcaklar artıyor
5 günlük hava tahmini raporunu yayımlayan MGM, sıcaklığın cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağını ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini duyurdu.
Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Hafta sonu ülke geneli parзalı yer yer çok bulutlu ve açık geçecek. Yağış beklenmezken hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Cumartesi ve pazar günü beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri İstanbul, Ankara ve Diyarbakır'da 16, Samsun'da 14, İzmir ve Antalya'da 21, Adana'da 23, Trabzon'da 13 derece civarında seyredecek.