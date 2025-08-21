Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir yanacak
Yurt genelinde sıcaklıklar hafta sonu da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, hafta sonu hava durumuna ilişkin bilgi verdi.
Çelik, yurt genelinde çoğunlukla yağışsız ve mevsim normalinin üzerinde seyreden sıcaklıkların bir hafta daha devam edeceğini bildirdi.
Yağışlı havanın ise sadece Karadeniz kıyı kesimlerinde görüleceğini belirten Çelik, "Onun dışında iç ve güney bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava bekliyoruz." dedi.
Çelik, hafta boyunca mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların artacağını belirterek, "Sıcaklıklar yurt genelinde cuma ve cumartesi günü 1 ila 2 derece daha artarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkacak ve önümüzdeki 4-5 gün boyunca bu şekilde seyredecek." ifadelerini kullandı.