Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul'da yağış var mı?
Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Yağışların özellikle kuzey ve iç kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor. Peki hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul'da yağış var mı?
Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'yi etkisine alan yağışların yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA İÇİN YAĞIŞ UYARISI
Batı Karadeniz’in iç kesimleri Bilecik, Kütahya, Eskişehir ve Ankara'nın kuzey ve batısında yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Edirne dışında Marmara bölgesi, kıyı Ege ile Kütahya çevreleri, İç Anadolu’nun kuzey ile batısı ve Karadeniz bölgesinde yağışlar devam edecek.
YAĞIŞLAR HAFTA SONU DEVAM EDECEK
Hafta sonu yağışların güney ve batı kesimlerde etkili olacak.