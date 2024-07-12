  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul'da yağış var mı?

Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul'da yağış var mı?

Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Yağışların özellikle kuzey ve iç kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor. Peki hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul'da yağış var mı?

Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul'da yağış var mı? - Sayfa 1

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'yi etkisine alan yağışların yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

1 | 9
Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul'da yağış var mı? - Sayfa 2

ANKARA İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Batı Karadeniz’in iç kesimleri Bilecik, Kütahya, Eskişehir ve Ankara'nın kuzey ve batısında yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

2 | 9
Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul'da yağış var mı? - Sayfa 3

Edirne dışında Marmara bölgesi, kıyı Ege ile Kütahya çevreleri, İç Anadolu’nun kuzey ile batısı ve Karadeniz bölgesinde yağışlar devam edecek.

3 | 9
Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul'da yağış var mı? - Sayfa 4

YAĞIŞLAR HAFTA SONU DEVAM EDECEK

Hafta sonu yağışların güney ve batı kesimlerde etkili olacak.

4 | 9